02 Ocak 2023, Pazartesi
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Yeni Zigana Tüneli'nde sona doğru! Dev proje ne zaman hizmete girecek?
2023 yılı Nisan ayında hizmete girmesi beklenen ve Türkiye'nin gurur projelerinden biri olarak gösterilen Yeni Zigana Tüneli, asfaltlama ve elektro mekanik çalışmalarının yüzde 90'i, bağlantı yollarının ise yüzde 93'i tamamlandı. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım aktardı.