Yeni Zigana Tüneli Projesi'nde ışık göründü! 1,5 saatlik yol...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Trabzon-Gümüşhane kara yolu üzerinde yapımı devam eden Yeni Zigana Tüneli Projesi hakkında açıklama yaptı. Yeni Zigana Tüneli Projesi'nde yüzde 91 kazı destekleme seviyesine gelindiği belirtilirken tünel tamamlandığında Trabzon ile Gümüşhane arası araçla 1,5 saat olan ulaşımın 40 dakikaya düşeceği aktarıldı.