Yeni yılda otomobil fiyatları ne olacak? Sıfır otomobillerin fiyatlarına güncelleme gelecek mi?

Yeni yılda sıfır otomobil piyasalarının seyri ne olacak? 2024'ün ilk haftasında otomobil fiyatlarında bir güncelleme oldu mu? Son durumu A Haber canlı yayınına konuk olan İstanbul Motorlu Araçlar Satıcıları Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel anlattı.

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