Yeni yargı paketi TBMM'de İcra ve İflas Kanunu'nda değişiklik teklifi görüşülecek

Emeklilere bayram ikramiyesinin ve en düşük emekli maaşının artırılmasına ilişkin düzenleme, bu hafta yasalaşacak. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL olacak ve 8,8 milyon emeklinin yararlanacağı düzenleme bu hafta yasalaşacak. Bayram ikramiyesi 2 bin TL’ye çıkacak. İkramiyeden EYT'liler de yararlanacak. TBMM 6 Nisan'a kadar çalışacak. 7. yargı paketinin görüşmeleriyle Meclis yeni haftaya başlıyor. Yargıda yeni düzenlemeler içeren İcra ve İflas Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN