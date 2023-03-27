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Yeni yargı paketi TBMM'de İcra ve İflas Kanunu'nda değişiklik teklifi görüşülecek

A Haber
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Giriş: 27.03.2023 13:53
Emeklilere bayram ikramiyesinin ve en düşük emekli maaşının artırılmasına ilişkin düzenleme, bu hafta yasalaşacak. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL olacak ve 8,8 milyon emeklinin yararlanacağı düzenleme bu hafta yasalaşacak. Bayram ikramiyesi 2 bin TL’ye çıkacak. İkramiyeden EYT'liler de yararlanacak. TBMM 6 Nisan'a kadar çalışacak. 7. yargı paketinin görüşmeleriyle Meclis yeni haftaya başlıyor. Yargıda yeni düzenlemeler içeren İcra ve İflas Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
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