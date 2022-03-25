25 Mart 2022, Cuma
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Yeni Tokat Havalimanı açılıyor! Başkan Erdoğan'ın uçağı iniş yaptı
Son dakika haberi... Tokat'ta 2018 yılında yapımına başlanan yeni havalimanı bugün hizmete giriyor. Başkan Erdoğan'ın katılacağı törenle dev proje hizmete giriyor. Pisti 2 bin 700 metre uzunluğunda olan yeni havalimanına ilk yolcu uçağı iniş yaptı. Çiçeklerle karşılanan yolcular, tarihi uçuşa şahitlik etmenin mutluluğunu yaşadı. Başkan Erdoğan'ın uçağı Yeni Tokat Havalimanı'na ilk inişi yaptı.