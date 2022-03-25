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Yeni Tokat Havalimanı açılıyor! Başkan Erdoğan'ın uçağı iniş yaptı

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Giriş: 25.03.2022 15:53
Son dakika haberi... Tokat'ta 2018 yılında yapımına başlanan yeni havalimanı bugün hizmete giriyor. Başkan Erdoğan'ın katılacağı törenle dev proje hizmete giriyor. Pisti 2 bin 700 metre uzunluğunda olan yeni havalimanına ilk yolcu uçağı iniş yaptı. Çiçeklerle karşılanan yolcular, tarihi uçuşa şahitlik etmenin mutluluğunu yaşadı. Başkan Erdoğan'ın uçağı Yeni Tokat Havalimanı'na ilk inişi yaptı.
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