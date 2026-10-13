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Yemen'de gerilim tırmanıyor! ABD sistemleri Suudi Arabistan'ı koruyamıyor mu?
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Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yemen'de gerilim tırmanıyor! ABD sistemleri Suudi Arabistan'ı koruyamıyor mu?

Yemen'deki çatışmalar, Suudi Arabistan ile İran destekli Husiler arasındaki gerilimi yeniden gündeme taşıdı. Husilerin füze ve insansız hava aracı saldırıları karşısında ABD yapımı hava savunma sistemlerinin etkinliği tartışılırken, bölgesel çatışmanın enerji piyasalarına olası etkileri de merak konusu oldu. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, A Haber ekranlarında Yemen'deki gelişmeleri, Körfez ülkelerinin güvenlik endişelerini ve gerilimin bölgesel savaşa dönüşme ihtimalini değerlendirdi.

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