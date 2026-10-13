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15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi: İşte yeni kurallar
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi: İşte yeni kurallar

Çocukların sosyal medya kullanımına yönelik hazırlanan düzenlemede yeni ayrıntılar gündeme geldi. Paylaşılan bilgilere göre 15 yaşından küçük çocukların sosyal medya hesabı açmasının engellenmesi, 15-18 yaş grubundaki kullanıcıların ise canlı yayın yapmasının sınırlandırılması öngörülüyor. Yaş doğrulamasının yalnızca hesap açılışıyla sınırlı kalmaması planlanırken ekran kaydırma alışkanlığı ve ekran kaydı özelliğine ilişkin kısıtlamalar da düzenlemenin başlıkları arasında yer alıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Şener Çetin aktardı.

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