Yayman'dan A Haber'de CHP'ye tepki: "Atatürk hayatta olsaydı bunları partiden ihraç ederdi"

Giriş: 01.10.2025 13:43
Meclis'in yeni yasama yılı açılışını boykot ederek bir skandala daha imza atan Cumhuriyet Halk Partisi'ne en sert tepkilerden biri AK Parti'den geldi. A Haber'e özel açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, CHP'nin bu tavrını "tarihi bir ayıp" ve "büyük bir kırılma" olarak nitelendirerek, "Mustafa Kemal Atatürk hayatta olsaydı bunları muhtemelen partiden ihraç ederdi!" sözleriyle ateş püskürdü. Yayman, CHP'nin "ergen muhalefeti" yaptığını ve milletten tamamen koptuğunu belirtti.
