Yaşanan orman yangınları Yangın Yönetim Merkezinden anbean takip ediliyor

Yurt genelinde meydana gelen orman yangınlarını 7 gün 24 saat esasıyla takip eden Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi, söndürme çalışmalarını merkezden koordine ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi, yangınlarla mücadele yönetiminde önemli bir rol oynuyor. Türkiye’deki tüm yangın söndürme çalışmaları bu merkezden kontrol ediliyor. Yangını tespit eden İHA’lar ile alanlarda görevli uçakların kayıt altına aldığı görüntüler, 10 kişilik ekibin görev yaptığı Yangın Yönetim Merkezine aktarılıyor. Yurt genelindeki 70 yangın gözetleme kulesi sayesinde elde edilen bilgiler ve görüntüler merkeze ulaştırılırken, navigasyon sistemiyle bütün araçların Türkiye'nin neresinde olduğu görülebiliyor. İHA'lardan alınan veriler ışığında yangının nasıl hangi bölgeye kadar hareket edebileceği tahmin edilen merkezde, bu kararlar ışığında yangınla mücadele araçları bölgelere sevk ediliyor. Orman yangınının çıktığı bölgelere gidecek takviye ekiplere de bu merkezden karar verilerek, herhangi bir karışıklığın oluşmasının önüne geçiliyor.