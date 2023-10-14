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Yasa dışı yerleşimciler böyle saldırdı! Acımasızca ateş açtılar

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Giriş: 14.10.2023 15:44
İsrail Gazze şeridine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Bir yandan da yasadışı Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da baskınlar ve saldırılar düzenliyor. O saldırılardan biri Yatta kentinin güneyindeki Al-Tuwani köyünde yaşandı. Köye yasa dışı yerleşimciler tarafından baskın yapıldı.
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