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YAŞ kararları belli oldu! Atamalar ve terfiler ne anlama geliyor?

A Haber
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Giriş: 04.08.2021 16:53
Güncelleme:04.08.2021 16:54
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararlar kamuoyuna açıklandı. Buna göre Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edilirken yeni Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever oldu. A Haber canlı yayınına katılan Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel YAŞ kararlarını değerlendirdi.

Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in açıklamaları:

YAŞ'ta beklenen kararlar alındı. Ümit Dündar yaş haddi dolduğu için buna yapacak bir şey yoktu. Anayasa ve yasal süreç olarak emekli edilmesi gerekiyordu. Yaş sınırı dolduğu için bu karar alındı.

Yaş haddine takılmıyorsa bir yıl daha uzatılabiliyordu ancak bu olmadığı için emekli edildi ve yerine Orgeneral Musa Avsever getirildi. Devlette devamlılık esastır. 15 Temmuz'dan sonra FETÖ ile iltisaklı olan 151 isim TSK'dan ihraç edildi.

Kalan isimlerle TSK çok daha büyük ve önemli işler başardı. Suriye'de ve çeşitli noktalarda operasyonlar yapıldı. Demek ki orada sorun sayıda değilmiş. TSK aslında burada FETÖ iltisaklı fazlalıklardan kurtuldu. Ve oradaki rakamsal eksiklikler zaman içerisinde tamamlandı ve bu rakam şu anda 266'lara kadar çıktı.

FETÖ'den arınmış daha sağlam ve daha kuvvetli bir TSK oluştu. 2002'den önce bu şuralar günlerce konuşulur. Bu şuralar 3 gün boyunca sürerdi. Burada isimler üzerinde biyografiler yayınlanırdı. Burada siyasete ayar verildi. Artık bu dönemde bunu normal bir haber olarak veriyoruz. Artın bu devletin bir rutinine dönüştü. TSK artık kendi alanında kendi işiyle ilgileniyor. Bu karalar artık bugün bir gün bile sürmüyor."

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