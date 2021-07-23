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Yakından görüntü almak isterken sel sularında kayboldu! Son paylaşımı ortaya çıktı

İHA
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Giriş: 23.07.2021 13:31
Artvin'in Murgul ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan kamyon şoförü Serdar Yiğit kaybolmadan önce kamyonun penceresinden cep telefonu ile Murgul Deresi'ni görüntülediği ortaya çıktı. Görüntüleri sosyal medyadan paylaşan Yiğit daha sonra aracından inerek daha yakından görüntü almak isterken sel sularına kapılarak kayboldu. Öte yandan Yiğit'in nişanlı olduğu ve önümüzdeki eylül ayında evlenmeyi planladığı öğrenildi.
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