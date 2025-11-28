28 Kasım 2025, Cuma

Wıtkoff'un telefonunu kimler dinledi?

Wıtkoff'un telefonunu kimler dinledi?

28.11.2025 13:42
Giriş: 28.11.2025 13:42
ABD, Steve Witkoff'un Ruslarla yaptığı görüşmenin basına nasıl sızdığı sorusuna yanıt arıyor. Wall Street Journal'ın haberine göre Trump yönetimi, Avrupa merkezli bir istihbarat örgütünün dinlemeyi yaptığı görüşünde... Ancak Trump'ın Rusya politikasından memnun olmayan yönetim içerisinden ve CIA’den bazı isimlerin de sızıntıyı gerçekleştirme ihtimali tartışılıyor.
