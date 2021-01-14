- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
WhatsApp'ın sözleşmesi neden tepki çekti? WhatsApp hangi verileri nasıl paylaşıyor? ABD'li teknoloji yazarı Darrell West A Haber'de yanıtladı
Whatsapp'ın yeni gizlilik sözleşmesine dair tartışmaların sonu gelmiyor. merak edilen soru ise şu: Facebook hangi bilgilerimizi kontrol edecek? Özel yazışmalarımız şirkete açık mı olacak? WhatsApp'ın yeni sözleşmesindeki satır aralarını, A Haber dış haberler editörü Eda Ulusoy, ABD'den teknoloji konusunda uzman yazar Darrell West'e sordu.
Whatsapp'ın yeni gizlilik sözleşmesine dair tartışmaların sonu gelmiyor. merak edilen soru ise şu: Facebook hangi bilgilerimizi kontrol edecek? Özel yazışmalarımız şirkete açık mı olacak? WhatsApp'ın yeni sözleşmesindeki satır aralarını, A Haber dış haberler editörü Eda Ulusoy, ABD'den teknoloji konusunda uzman yazar Darrell West'e sordu.