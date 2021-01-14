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WhatsApp'ın sözleşmesi neden tepki çekti? WhatsApp hangi verileri nasıl paylaşıyor? ABD'li teknoloji yazarı Darrell West A Haber'de yanıtladı

A Haber
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Giriş: 14.01.2021 13:29
Güncelleme:14.01.2021 13:57
Whatsapp'ın yeni gizlilik sözleşmesine dair tartışmaların sonu gelmiyor. merak edilen soru ise şu: Facebook hangi bilgilerimizi kontrol edecek? Özel yazışmalarımız şirkete açık mı olacak? WhatsApp'ın yeni sözleşmesindeki satır aralarını, A Haber dış haberler editörü Eda Ulusoy, ABD'den teknoloji konusunda uzman yazar Darrell West'e sordu.

Whatsapp'ın yeni gizlilik sözleşmesine dair tartışmaların sonu gelmiyor. merak edilen soru ise şu: Facebook hangi bilgilerimizi kontrol edecek? Özel yazışmalarımız şirkete açık mı olacak? WhatsApp'ın yeni sözleşmesindeki satır aralarını, A Haber dış haberler editörü Eda Ulusoy, ABD'den teknoloji konusunda uzman yazar Darrell West'e sordu.

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