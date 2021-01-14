Whatsapp'ın yeni gizlilik sözleşmesine dair tartışmaların sonu gelmiyor. merak edilen soru ise şu: Facebook hangi bilgilerimizi kontrol edecek? Özel yazışmalarımız şirkete açık mı olacak? WhatsApp'ın yeni sözleşmesindeki satır aralarını, A Haber dış haberler editörü Eda Ulusoy, ABD'den teknoloji konusunda uzman yazar Darrell West'e sordu.

Whatsapp'ın yeni gizlilik sözleşmesine dair tartışmaların sonu gelmiyor. merak edilen soru ise şu: Facebook hangi bilgilerimizi kontrol edecek? Özel yazışmalarımız şirkete açık mı olacak? WhatsApp'ın yeni sözleşmesindeki satır aralarını, A Haber dış haberler editörü Eda Ulusoy, ABD'den teknoloji konusunda uzman yazar Darrell West'e sordu.