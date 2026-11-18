SÖZ MİLLETTE | İnsanlığın geldiği son nokta: Gazze!

Gazze'de yaşanan insanlık dramı, yalnızca bölgeyi değil, vicdan sahibi herkesi derinden etkiliyor. Yıkılan evler, bombalanan hastaneler, eğitimden mahrum bırakılan çocuklar ve sular altında kalan çadırlar yürekleri dağlarken, Filistin'de yalnızca binalar değil hayatlar da enkaza dönüşüyor. Peki, vatandaşlar bu yaşananlara nasıl bakıyor? Gazze için ne düşünüyor, ne hissediyorlar? Ekibimizden Meral Dağlılar ve Ege Ural sokağa çıktı ve bu sorulara yanıt aradı. İşte detaylar...