Antalya açıklarında balina sürprizi! Suluada'da su püskürten dev canlı kamerada
Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarındaki Suluada bölgesinde balina görüntülendi. Sezonun son yat turuna çıkan Adrasan Tekneciler Birliği Kooperatifi Başkanı Deniz Şeşen, deniz yüzeyinde gördüğü siyah cismi ilk başta denizaltı sandı. Cismin su püskürtmesiyle balina olduğunu anlayan Şeşen, o anları cep telefonuyla kaydederek sosyal medya hesabından paylaştı.
Doğukan HavuzEditör
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