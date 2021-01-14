WhatsApp'ın sözleşmesi neden tepki çekti? WhatsApp hangi verileri nasıl paylaşıyor? ABD'li teknoloji yazarı Darrell West A Haber'de yanıtladı
Whatsapp'ın yeni gizlilik sözleşmesine dair tartışmaların sonu gelmiyor. merak edilen soru ise şu: Facebook hangi bilgilerimizi kontrol edecek? Özel yazışmalarımız şirkete açık mı olacak? WhatsApp'ın yeni sözleşmesindeki satır aralarını, A Haber dış haberler editörü Eda Ulusoy, ABD'den teknoloji konusunda uzman yazar Darrell West'e sordu.
Whatsapp'ın yeni gizlilik sözleşmesine dair tartışmaların sonu gelmiyor. merak edilen soru ise şu: Facebook hangi bilgilerimizi kontrol edecek? Özel yazışmalarımız şirkete açık mı olacak? WhatsApp'ın yeni sözleşmesindeki satır aralarını, A Haber dış haberler editörü Eda Ulusoy, ABD'den teknoloji konusunda uzman yazar Darrell West'e sordu.
WHATSAPP'IN GÖNDERDİĞİ YENİ SÖZLEŞME KULLANICILAR İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?
*Bence bu oldukça problematik bir kullanım koşulu değişikliği. Çünkü WhatsApp dataları Facebook ile paylaşma kararı aldı. Bu da potansiyel olarak insanların özel bilgilerinden taviz vermesi anlamına geliyor. Buna telefon numaraları, online olarak yaptıkları iş konusundaki etkileşimleri ve mobil cihazlarına ilişkin bilgiler dahil.
Son birkaç yıldır Whatsapp'ın yapmaya çalıştığı şey, her bir uygulamadan gelen dataları birbirine entegre etmek. Bu Facebook'u, Instagram'ı ve WhatsApp'ı kapsıyor. Bu, reklam için hedeflerini belirlemelerini kolaylaştırıyor. Ama kullanıcılar için gizliliklerini ve güvenliklerini kaybetme riski taşıyor. Facebook tamamen data ile ilişkili. Kullanıcılarıyla ilgili mümkün olduğu kadar çok dataya sahip olmak istiyorlar. Çünkü bu onların reklamları konusunda daha dikkatli bir şekilde hedef kitlelelerini belirlemelerini sağlıyor. Bu platformları kullanan insanlar, bunun farkında olmalı. Eğer gizliliklerini kaybettiklerini düşünüyorlarsa kendilerini korumak için adım atmaları gerekir.
FACEBOOK İLE PAYLAŞILACAK
*Şu anda kesinlikle kullanıcılar için oluşan riskler var. WhatsApp iletişimi şifreli. Yani başkaları mesajlarınızın içeriğini göremez. Ama şirket bilgi paylaşıyor olacak. Eğer bir WhatsApp kullanıcısıysanız şirket sizin telefon numaranıza ve online olarak yaptığınız etkileşimlere sahip olacak. Bu bilgi Facebook ile paylaşılacak.
WHATSAPP'A OLAN GÜVENLERİNİ YİTİREN KULLANICILAR NE YAPMALI? WHATSAPP'IN YENİ GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ, AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNİ KAPSAMIYOR. BUNUN SEBEBİ NE?
*WhatsApp bu politika değişikliğini açıkladığından beri 2 haftadır gördüğümüz şey, diğer uygulamaların kullanımının artması oldu. Signal, Telegram alternatif uygulamalar arasında. Onlar kullanıcı sayılarında yaşanan artışa dair raporlar yayınladılar. Yani eğer bu politika onları endişelendiriyorsa insanların alternatif uygulamalar bulması gerekecek. Avrupa Birliği'nin yaptığı şey, oldukça güçlü bir gizlilik ve data koruma politikası geliştirmek. Bu kullanıcıları güçlendiriyor ve kendi bilgileri konusunda daha fazla kontrole sahip olmalarını sağlıyor. Yani diğer ülkelerin de benzer adımlar atmaları gerek.
"ÇOK BÜYÜK BİR PROBLEM"
*Facebook kesinlikle çok güçlü. Çok sayıda insan Facebook'u bilgi kaynağı gibi kullanıyor. WhatsApp'ta ise insanlar birbirleriyle iletişimde bulunuyor ve internet satıcıları için bazı işlerin yürümesi bu platforma bağlı halde. Yani kesinlikle bu dijital platformların insanların hayatı üzerinde çok büyük bir gücü ve etkisi var. Bu çok büyük bir problem.
Sosyal medya sahte haberleri yayıyor. Bu da insanların tepkilerini yönlendiriyor. Yani insanlar aslında doğru olmayan şeyler hakkında öfkelenmeye başlıyor. Bunu kesinlikle hem ABD'de hem de diğer pek çok ülkede görüyoruz. Yani sosyal medyanın radikalizm, aşırıcılık ve kutuplaşmada üslendiği rol konusunda endişelenmemiz gerek.
Facebook kesinlikle büyük bir kontrol gücüne sahip. Kendilerini insanların iletişimine entegre etmiş durumdalar. Günümüzde çok sayıda insan, Facebook'u önemli bir bilgi kaynağı olarak görüyor. Yani bu şirketin çok büyük bir gücü var.