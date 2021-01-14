Son birkaç yıldır Whatsapp'ın yapmaya çalıştığı şey, her bir uygulamadan gelen dataları birbirine entegre etmek. Bu Facebook'u, Instagram'ı ve WhatsApp'ı kapsıyor. Bu, reklam için hedeflerini belirlemelerini kolaylaştırıyor. Ama kullanıcılar için gizliliklerini ve güvenliklerini kaybetme riski taşıyor. Facebook tamamen data ile ilişkili. Kullanıcılarıyla ilgili mümkün olduğu kadar çok dataya sahip olmak istiyorlar. Çünkü bu onların reklamları konusunda daha dikkatli bir şekilde hedef kitlelelerini belirlemelerini sağlıyor. Bu platformları kullanan insanlar, bunun farkında olmalı. Eğer gizliliklerini kaybettiklerini düşünüyorlarsa kendilerini korumak için adım atmaları gerekir.