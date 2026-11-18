12 sanıklı CHP kurultay davasında kimin için ne isteniyor? İmamoğlu savunma yapacak mı?

A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş'ın aktardığı bilgilere göre, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan ve aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanıklı davada bugün kararın çıkması bekleniyor. Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde saat 10.00'da başlayan duruşmada esasa ilişkin savunmalar yapılırken, mahkemenin birkaç saat içinde kararını açıklaması öngörülüyor.