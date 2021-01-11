Son dakika: WhatsApp'tan BİP'e toplu geçiş! Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan A Haber'de değerlendirdi

"TÜRKİYE'NİN VERİSİ TÜRKİYE'DE KALMALI"

Biz müşteri odaklı bir şirketiz, müşterileri odaklı bir yaklaşımımız var. Müşterilerimizi de her zaman dinliyoruz. Güvenlik çok kritik ama bu güvenliği biz şu tabirlerle ortaya çıkartıyoruz. Diyoruz ki Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı. Türkiye'nin verisi diye kastederken bireylerin verisi şirketlerin verisi ülkenin kamunun verisi çok önemli. Bu konuda da yatırım yapıyoruz.

Bu tarzda hizmetler çok hızlı gelişen çok yenileyen yeni yeni teknolojilere yeni yeni özelliklere hızlıca kavuşan uygulamalar. Bunlar içinde maksimum dikkati ortaya koyuyoruz ve müşterilerimizin taleplerine ürünle ilgili değişiklik taleplerine belli bir süzgeçten geçirerek değerlendiriyoruz.

10 KİŞİYE KADAR GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME

Görüntülü görüşme oranı pandemi döneminde 4 katına çıktı. Bu daha çok toplu görüntülü görüşme birden fazla kişi BİP'te 10'a kadar müşterimiz aynı anda görüntülü olarak görüşebilirler.