Son dakika: WhatsApp'tan BİP'e toplu geçiş! Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan A Haber'de değerlendirdi
Son dakika haberi... WhatsApp'ın kullanıcılarına yönelik 'zorunlu güncelleme' kararına tepkiler çığ gibi. Uygulamayı toplu halde bırakan on binlerce kullanıcıdan bir çoğu ise, Türk mühendislerin geliştirdiği "BİP" uygulamasına akın etti. WhatsApp'ın yeni sözleşmesini ve BİP'in güvenlik özelliklerini Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan A Haber canlı yayınında anlattı. Erkan, “Biz zaten bugünler için yatırım yapıyorduk. BİP sadece Türkiye’de değil dünyada 192 ülkede" ifadelerini kullandı.
WhatsApp'ın kullanıcılarına yönelik 'zorunlu güncelleme' kararına tepkiler çığ gibi. Uygulamayı toplu halde bırakan on binlerce kullanıcıdan bir çoğu ise, Türk mühendislerin geliştirdiği "BİP" uygulamasına akın etti. WhatsApp'ın yeni sözleşmesini ve BİP'in güvenlik özelliklerini Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan A Haber canlı yayınında anlattı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
DÜNYANIN 192 ÜLKESİNDE
Biz zaten bugünler için yatırım yapıyorduk. BİP sadece Türkiye'de değil dünyada 192 ülkede. Hatta abartarak söylüyorum Antartika'ya varacak kadar kullanıcısı olan bir platform ve 2013'den beri tamamıyla Türk mühendislerinin geliştirdiği bir yaşam platformu diyoruz. Operatör fark etmeksizin dünyanın 192 ülkesinde 58 milyonun üzerinde indirme rakamlarına sahip.
SON SÜREÇTE KAÇ KİŞİ İNDİRDİ?
Son süreçte baktığımızda sadece 3 günde Türkiye'de 4,6 milyonun üzerinde vatandaşımız BİP'e geldi ve aktif bir şekilde memnun bir şekilde bunu kullanıyorlar.
"TÜRKİYE'NİN VERİSİ TÜRKİYE'DE KALMALI"
Biz müşteri odaklı bir şirketiz, müşterileri odaklı bir yaklaşımımız var. Müşterilerimizi de her zaman dinliyoruz. Güvenlik çok kritik ama bu güvenliği biz şu tabirlerle ortaya çıkartıyoruz. Diyoruz ki Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı. Türkiye'nin verisi diye kastederken bireylerin verisi şirketlerin verisi ülkenin kamunun verisi çok önemli. Bu konuda da yatırım yapıyoruz.
Bu tarzda hizmetler çok hızlı gelişen çok yenileyen yeni yeni teknolojilere yeni yeni özelliklere hızlıca kavuşan uygulamalar. Bunlar içinde maksimum dikkati ortaya koyuyoruz ve müşterilerimizin taleplerine ürünle ilgili değişiklik taleplerine belli bir süzgeçten geçirerek değerlendiriyoruz.
10 KİŞİYE KADAR GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME
Görüntülü görüşme oranı pandemi döneminde 4 katına çıktı. Bu daha çok toplu görüntülü görüşme birden fazla kişi BİP'te 10'a kadar müşterimiz aynı anda görüntülü olarak görüşebilirler.
106 DİLDE ÇEVİRİ
Mesela tercüme çok önemli bir özelliğimiz. Müşterilerimiz yabancı arkadaşlarıyla yabancı iş yaptıkları kişilerle yazışırken yabancı dil her zaman bir problem biz 106 dilde çevirme yapabiliyoruz.
GÜVENLİK
BİP Türk mühendislerin geliştirdiği bir yazılım. Ve bu işler için en kritik nokta veri merkezidir. Dünyada da artık veri güvenliği her safhada sorgulanır halde. Veri merkezlerine yatırım yapmak çok önemli. Biz de son 5 yıldır 4 tane veri merkezine yatırım yaptık. Bu veri merkezlerinde 2 milyarın üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Bu yatırımları niye yaptık, verilerimizi tutabileceğimiz uygun alanların oluşması adına. Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı kendi veri merkezlerimizde çalışmalıyız.
3. TARAFLARLA VERİLERİN PAYLAŞILMASI
Özellikle son günlerde de 3. taraflarla verilerin kullanılması konusu çok kritik hale geldi. Bu konuda da herhangi bir dayatma olmadan tamamen müşteri tercihinde istediği gibi istediği kişiyle paylaşabileceği ya da paylaşmayacağı ortamı yarattık.