Rusya'dan Antalya'ya gelen yolcu uçağında bomba ihbarı! Yolcular tahliye edildi, uçakta arama başlatıldı
Rus hava yolu şirketi Azimuth Airlines'a ait, Rusya'nın Mineralnye Vody kentinden Antalya'ya sefer yapan yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı. Antalya Havalimanı'na iniş yapan Sukhoi Superjet 100 tipi uçak, güvenlik önlemleri kapsamında 5 numaralı aprondaki güvenli park alanına alındı. Uçakta bulunan 65 yolcu ve 4 mürettebat tahliye edilirken güvenlik ekipleri tarafından arama başlatıldı.
Doğukan HavuzEditör
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