Villaya gömülen Nametullah S.'nin kaçırılma anı kamerada
Villaya gömülen Nametullah S.’nin kaçırılma anı kamerada

Villaya gömülen Nametullah S.’nin kaçırılma anı kamerada

Giriş: 21.08.2025 19:00
Büyükçekmece’de boş bir villanın bahçesine gömülü halde bulunan Afganistan uyruklu Nametullah S.’nin kaçırılma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, genç adamın zorla araca bindirilirken direndiği ve darp edildiği görüldü. Polis ekipleri, Nametullah S.’nin alacak-verecek meselesi yüzünden amcası Cebrail K. ve yeğenleri tarafından öldürülüp gömüldüğünü belirledi. Tutuklu bulunan Cebrail K., özel izinle savcıya verdiği ifadede cinayeti itiraf etti. Kaçırılma anında ise şahsın defalarca darp edilerek yere yatırıldığı ve tekmelendiği anlar kameraya yansıdı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor.
