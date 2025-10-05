Vicdan Gemisi’ndeki Türk Aktivist A Haber’de! Sumud umut oldu Özgürlük yolda!

Katil İsrail işgal güçleri Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na yaptığı saldırı sonrası filoyu ve içinde bulunan aktivistleri yasa dışı bir şekilde alıkoydu. Filistinliler için başlayan insanlık hareketi bu sefer Özgürlük Filosu’ya yeniden yollara düştü. Filodan A Haber canlı yayınına bağlanan Türk aktivist Emrah Atiş, son gelişmeleri aktararak önemli bilgiler verdi. Atiş, Gazze yolunda karşılarına çıkacak her türlü İsrail müdahalesine karşı önlem aldıklarını söyleyerek, filonun üzerinden geçen İsrail İHA’ların olduğunu ve savaş uçaklarının geçtiğini söyledi.