Ve açıklandı! YKS sınav giriş yerleri sorgulama: 2021 YKS TYT AYT üniversite sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM takvimi!

YKS sınav giriş yerleri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Üniversite heyecanı yaşayan binlerce öğrenci 2021 YKS için hazırlıklarını sürdürüyor. Sınav için geri sayım başlarken gözler sınava girilecek yerlere çevrildi. ÖSYM tarafından öğrencilerin nerede sınava katılacağını gösteren sınav giriş belgesi açıklandı. Peki, YKS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2021 YKS TYT AYT üniversite sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2021 YKS ile ilgili merak edilen her şey...