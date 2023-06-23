Vatandaş Ekrem İmamoğlu’na kazan kaldırdı: İstanbul'u değil daha metroyu yönetemiyorsun

CHP’li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu birçok konuda olduğu gibi ulaşımda da vatandaşı canından iyice bezdirdi. Toplu ulaşımda yaşanan İETT kazaları yanında ulaşımdaki aksaklıklar mega kentte yakışık olmayan görüntüleri beraberinde getirdi. Son olarak İstanbul'un en çok kullanılan metro hatlarından biri olan M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı metrosu arıza yaptı. Tıklım tıklım dolu olan ve hareket etmeyen metrodan görüntü paylaşan bir yolcu ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na isyan etti. O anları görüntüleyen vatandaş, İmamoğlu’na ateş püskürerek "İstanbul'u değil daha metroyu yönetemiyorsun sen. Allah'tan korkar insan, şu milletin çektiğine bak ya." ifadelerine yer verdi.