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Vatan haini ve din düşmanı Fetullah Gülen öldü: Türkiye bir pislikten kurtuldu

Vatan haini ve din düşmanı Fetullah Gülen öldü: Türkiye bir pislikten kurtuldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.10.2024 11:37
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve mensuplarının sosyal medyadaki hesaplarında elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğü iddia edildi. Akademisyen Prof. Dr. Zakir Avşar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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