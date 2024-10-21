Vatan haini ve din düşmanı Fetullah Gülen öldü: Türkiye bir pislikten kurtuldu

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve mensuplarının sosyal medyadaki hesaplarında elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğü iddia edildi. Akademisyen Prof. Dr. Zakir Avşar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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