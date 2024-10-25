25 Ekim 2024, Cuma
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Uzmanından korkutan açıklama: Müsilaj geri mi döndü?
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, 3 yıl önce Marmara Denizi'nin yüzeyinde görülen müsilajın geri döndüğünü belirterek, "Müsilajın 10 metreden başlayarak 24 metreye kadar yayıldığı görüldü. Müsilaj, deniz ekosistemine ciddi zararı olan bir felakettir. Marmara Denizi'ne ulaşan tüm kirlilik kaynakları kontrol altına alınmalıdır" dedi.