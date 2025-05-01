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Ünlü oyuncu Metin Yıldız’dan CHP’ye bant göndermesi! Sosyal medyada gündem oldu

Ünlü oyuncu Metin Yıldız'dan CHP'ye "bant" göndermesi! Sosyal medyada gündem oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.05.2025 18:41
Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen isimlerle bir otelde yaptığı buluşmanın görüntüleri Türkiye'nin gündemine oturdu. İmamoğlu'nun gizli toplantısında salonu gören kameraları bantlayan güvenlik görevlisi Çağlar Türkmen'in o anları kamuoyunda yankı uyandırırken oyuncu Metin Yıldız, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile CHP'yi tiye aldı. İşte o anlar...
Ünlü oyuncu Metin Yıldız’dan CHP’ye bant göndermesi! Sosyal medyada gündem oldu
Ünlü oyuncu Metin Yıldız’dan CHP’ye bant göndermesi!
Ünlü oyuncu Metin Yıldız'dan CHP'ye "bant" göndermesi!
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