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Ünlü oyuncu Metin Akpınar'ın seçim değerlendirmesinde 'Erdoğan' vurgusu: Bükemediğin bileği öpeceksin

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Giriş: 24.05.2023 20:03
Ülkemizde yapılan ilk tur seçimlerinin ardından 28 Mayıs'ta milyonlarca vatandaş ikinci tur için sandık başına gidecek. İlk turda aldığı yüzde 49,52'lik oy oranıyla Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 2,5 milyon oy ile fark attı. Yapılacak olan seçimler sanat camiası tarafından da takip edilirken oyuncu Metin Akpınar 28 Mayıs seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Genelde muhalif yapısıyla tanınan Akpınar, Recep Tayyip Erdoğan'ın halkta oluşan "baba" metaforuna vurgu yaparken deprem bölgesine ilişkin "Erdoğan hemen inşaat çalışmalarını başlattı. Millet İttifakı depremzedelere sadece vaat veriyordu." ifadelerini kullandı. Akpınar ayrıca "Eğer seçmen oyu kullanıp seçimini yapmışsa bükemediğin bileği öpeceksin başka çare yok." diyerek seçim sonuçlarına yönelik konuştu.
Bükemediğin bileği öpeceksin
"Bükemediğin bileği öpeceksin"
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