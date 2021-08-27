28 Ağustos 2021, Cumartesi
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Üniversite yerleştirmeleri açıklanıyor... ÖSYM 2021 YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman belli olacak? Tarih duyuruldu
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci tercih sonuçlarını bekliyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, öğrencilerin heyecanla beklediği YKS tercih sonuçları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bu gelişmelerin ardıdnan "YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu gündeme geldi. Peki, YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman belli olacak? İşte haberin detayları...