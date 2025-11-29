29 Kasım 2025, Cumartesi
Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi! AK Partili Tuğba Işık Ercan A Haber’de
İstanbul önümüzdeki ay uluslararası bir zirveye ev sahipliği yapacak. Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi 4-6 Aralık'ta İstanbul'da düzenlenecek. Zirve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı öncülüğünde düzenleniyor. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan A Haber’de önemli açıklamalarda bulundu.