29 Kasım 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi! AK Partili Tuğba Işık Ercan A Haber’de
Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi! AK Partili Tuğba Işık Ercan A Haber’de

Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi! AK Partili Tuğba Işık Ercan A Haber’de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.11.2025 13:20
İstanbul önümüzdeki ay uluslararası bir zirveye ev sahipliği yapacak. Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi 4-6 Aralık'ta İstanbul'da düzenlenecek. Zirve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı öncülüğünde düzenleniyor. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan A Haber’de önemli açıklamalarda bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi! AK Partili Tuğba Işık Ercan A Haber’de
CHP’de genel başkan seçimi bugün!
CHP'de genel başkan seçimi bugün!
Papa 14. Leo’dan Yeşilköy’deki Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesine ziyaret!
Papa 14. Leo’dan Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesine ziyaret!
AK Partili Tuğba Işık Ercan A Haber’de
AK Partili Tuğba Işık Ercan A Haber’de
Papa 14. Leo Süryani Ortodoks Kilisesi’ni ziyaret etti
Papa 14. Leo Süryani Ortodoks Kilisesi’ni ziyaret etti
FETÖ’nün güncel yapılanmasına operasyon!
FETÖ’nün güncel yapılanmasına operasyon!
CHP’de kurultay başladı! Parti Meclisi yenileniyor
CHP'de kurultay başladı! Parti Meclisi yenileniyor
Papa 14. Leo Sultanahmet Camii’ni ziyaret etti
Papa 14. Leo Sultanahmet Camii’ni ziyaret etti
İşgalci İsrail’den Suriye’de yeni baskın: 13 ölü
İşgalci İsrail'den Suriye'de yeni baskın: 13 ölü
Papa’nın ziyareti sebebiyle hangi yollar kapalı?
Papa’nın ziyareti sebebiyle hangi yollar kapalı?
Muhaliflere kirpi benzetmesi
Muhaliflere kirpi benzetmesi
Yeni yargı paketinde neler var?
Yeni yargı paketinde neler var?
Sokaklardaki şiddet nasıl durdurulacak?
Sokaklardaki şiddet nasıl durdurulacak?
Daha Fazla Video Göster