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Ulaştırmada 2053 lansmanı! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan önemli açıklamalar

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Giriş: 05.04.2022 12:01
Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Lojistik Master Planı toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, “Kanal İstanbul ile jeopolitik gücümüz artacak” dedi. Karaismailoğlu, “198 milyar dolarlık yatırım yapılacak” ifadelerini kullandı.
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Ulaştırmada 2053 lansmanı
Ulaştırmada 2053 lansmanı
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