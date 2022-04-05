Ulaştırmada 2053 lansmanı! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Lojistik Master Planı toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, “Kanal İstanbul ile jeopolitik gücümüz artacak” dedi. Karaismailoğlu, “198 milyar dolarlık yatırım yapılacak” ifadelerini kullandı.

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