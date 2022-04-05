05 Nisan 2022, Salı
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Ulaştırmada 2053 lansmanı! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan önemli açıklamalar
Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Lojistik Master Planı toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, “Kanal İstanbul ile jeopolitik gücümüz artacak” dedi. Karaismailoğlu, “198 milyar dolarlık yatırım yapılacak” ifadelerini kullandı.