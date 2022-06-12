Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan Türksat 5B ve Türksat 6A açıklaması! Faaliyetler tamamlandı

Türksat 5B'nin uzaya fırlatılması hakkında açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bu adım, daha büyük ve daha gururlu merhalelerin de müjdecisidir" ifadelerine yer verdi. Türksat 6A'ya da değinen Bakan Karaismailoğlu, "Türksat 6A uydusunda uçuş modelindeki geliştirme faaliyetleri tamamlandı" açıklamasında bulundu.