Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan Türksat 5B açıklaması! Başkan Erdoğan da katılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5B hakkında açıklama yaptı. Bakan Karaismailoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, 84 milyonun katılımı ile 14 Haziran 2022 Salı günü Türksat 5B’yi hizmete alacağız." ifadelerine yer verdi.