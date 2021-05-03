- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu direksiyona geçti Avrasya Tüneli’ni anlattı! İBB'nin metro algısını çürüttü
Açılışı 2016 yılında yapılan ve İstanbul trafiğini yüzde 90 oranında rahatlatan Avrasya Tüneli'nin bugün önemli bir misafiri vardı. Alaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, direksiyona geçti ve A Haber ekibiyle birlikte Avrasya Tüneli'ni geçti. Avrasya Tüneli İstanbul için neden önemli? Hangi metro çalışmaları bakanlığa emanet? Bakan Karaismailoğlu İBB’NİN metro algısını A Haber'de anlattı. Karaismailoğlu, “Orada laf çok iş yok. Bu işler lafla olmuyor icraati göreceğiz. Biz tarih veriyoruz gün veriyoruz. İnşallah bunları İstanbulluların hizmetine kattığımız zaman bunu görmüş olacaklar” ifadelerini kullandı. İşte o özel yolculuk....