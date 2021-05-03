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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu direksiyona geçti Avrasya Tüneli’ni anlattı! İBB'nin metro algısını çürüttü

A Haber
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Giriş: 03.05.2021 15:38
Güncelleme:03.05.2021 15:55
Açılışı 2016 yılında yapılan ve İstanbul trafiğini yüzde 90 oranında rahatlatan Avrasya Tüneli'nin bugün önemli bir misafiri vardı. Alaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, direksiyona geçti ve A Haber ekibiyle birlikte Avrasya Tüneli'ni geçti. Avrasya Tüneli İstanbul için neden önemli? Hangi metro çalışmaları bakanlığa emanet? Bakan Karaismailoğlu İBB’NİN metro algısını A Haber'de anlattı. Karaismailoğlu, “Orada laf çok iş yok. Bu işler lafla olmuyor icraati göreceğiz. Biz tarih veriyoruz gün veriyoruz. İnşallah bunları İstanbulluların hizmetine kattığımız zaman bunu görmüş olacaklar” ifadelerini kullandı. İşte o özel yolculuk....
Avrasya Tüneli nasıl izleniyor? AVRASYA TÜNELİ NASIL İZLENİYOR?
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