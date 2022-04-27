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Ukrayna, Rusya’ya ait eserler kaldırılıyor! Kiev’de Dostluk Anıtı yıkıldı

A Haber
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Giriş: 27.04.2022 11:37
Ukrayna topraklarında yüzlerce cadde ve sokak, Rus isimlerine sahip. Ülkenin dört bir yanında da Rusya ile dostluk günlerine dayanan anıtlar mevcut. Kiev Belediye Başkanı Vitali Kiliçko, başkentteki bu durumu değiştirmek için talimat verdi. Dostluk Anıtı olarak bilinin bronz heykel, düzenlenen törenle yıkıldı.
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