Ukrayna, Rusya’nın kayıplarını açıkladı: 17 bin askerini kaybetti

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 17 bin askerini ve 123 uçağını kaybettiğini açıkladı. Yapılan açıklamada Rus ordusuna ait diğer birçok kayıp bilgisi de kesin rakamlarla belirtildi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Rus ordusunun Kiev çevresinde verdiği büyük kayıpların ardından geri çekildiğini de öne sürdü.

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