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Ukrayna-Rusya savaşında 24. Gün | Ukrayna'da savaşın ağır bilançosu! Kiev'den tahliyeler sürüyor

A Haber
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Giriş: 19.03.2022 09:23
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 24'üncü gününe girdi. Rus güçlerinin saldırısı sonucu başkent Kiev'e dün düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Rusya Donbass bölgesi üzerinde uçuşa yasak bölge ilan etti. Peki bölgede son durum ne? A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu Kiev'den aktardı. Emine Kavasoğlu, “Başkent Kiev’in içinde değil ama çevresinde bombardımanın devam ettiğini söyleyebiliriz. Dün akşam saatlerinde yoğun bir bombardıman vardı. Peş peşe patlamalar yaşandı. Patlamalara ilişkin ölü ve yaralı sayısı henüz paylaşılmadı. Başkent Kiev’de 4’ü çocuk 220 kişi hayatını kaybetti. Rusya, Azak Denizi’nde kontrolü sağladı ve iletişim kesildi.” ifadelerini kullandı.
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