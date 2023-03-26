26 Mart 2023, Pazar
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Twitter’dan milli iradeye karşı psikolojik harp! Kara listeli operasyon
14 Mayıs seçimleri yaklaşırken, Twitter milli iradeye gölge düşürüyor. Başkan Erdoğan'a yakın hesapların etkileşimi azıltılıp, muhalif hesapların görünürlüğü artırılıyor. Sosyal medya platformunun yeni sahibi Elon Musk da, attığı bir tweet ile durumu özetledi. Musk, "Twitter hem bir sosyal medya şirketi, hem de suç mahali" dedi. İşte seçim sürecinde oynanan algı operasyonları...