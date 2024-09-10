Tutuklu amcanın avukatı Narin’in davasından çekildi!

Türkiye'yi derinden sarsan Narin Güran cinayeti soruşturması devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklanan amca Salim Güran'ın avukatı Seda Toğrul davadan çekildi ve "Bir anne olarak davanın takipçisi olacağım" dedi.

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