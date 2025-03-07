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TÜSİAD başkanlarına dava açıldı

TÜSİAD başkanlarına dava açıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.03.2025 14:42
TÜSİAD Başkanı Orhan Turhan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 'Basın ve Yayın Yoluyla Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçundan 5 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Şüpheliler hakkında ayrıca adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçundan soruşturma ise sürüyor.
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TÜSİAD başkanlarına dava açıldı
TÜSİAD başkanlarına dava açıldı
TÜSİAD başkanlarına dava açıldı
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