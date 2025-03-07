TÜSİAD başkanlarına dava açıldı

TÜSİAD Başkanı Orhan Turhan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 'Basın ve Yayın Yoluyla Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçundan 5 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Şüpheliler hakkında ayrıca adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçundan soruşturma ise sürüyor.

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