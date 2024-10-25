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TUSAŞ’a terör saldırısı! Emekli Tuğgeneral Fazla: Bir güvenlik zafiyeti var

TUSAŞ’a terör saldırısı! Emekli Tuğgeneral Fazla: Bir güvenlik zafiyeti var

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.10.2024 10:26
Güncelleme:25.10.2024 10:26
Çarşamba günü TUSAŞ’a yönelik olarak gerçekleştirilen terör saldırısını A Haber ekranlarında değerlendiren emekli Tuğgeneral Hüseyin Fazla, TUSAŞ’a giden yolda bir güvenlik noktasının olduğunu burada bir zafiyet olabileceğinin altını çizdi.
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