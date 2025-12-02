02 Aralık 2025, Salı

Haberler Gündem Videoları Bahçeli’den Terörsüz Türkiye mesajı: Tarihi bir fırsat eşiği önümüzde
Bahçeli’den Terörsüz Türkiye mesajı: Tarihi bir fırsat eşiği önümüzde

Giriş: 02.12.2025 08:59
MHP lideri Devlet Bahçeli Terörsüz Türkiye konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, “Tarihi bir fırsat eşiği önümüzde. Terörsüz Türkiye milli ve tarihi bir hedeftir. Hedefle ilgili taviz söz konusu değil. Kararlılığımız aşınmaz ve tartışılmazdır. Provokatörlerin hevesi kursağında kalacak.” ifadelerini kullandı.
