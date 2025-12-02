02 Aralık 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Güney Kıbrıs’tan KKTC’yi işgal çağrısı! KKTC’li siyasiler A Haber’e konuştu
Güney Kıbrıs’tan KKTC’yi işgal çağrısı! KKTC’li siyasiler A Haber’e konuştu

Güney Kıbrıs’tan KKTC’yi işgal çağrısı! KKTC’li siyasiler A Haber’e konuştu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.12.2025 09:30
Son yıllarda silahlanmaya hız vererek Doğu Akdeniz'deki güvenliği tehdit eden Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, bir kez daha provokatif bir olayla gündeme geldi. Larnaka'da düzenlenen bir askeri törende Rum lider Hristodulidis'in yeşil berelerini taktığı komandolar, KKTC'de bulunan Gazi Mağusa için 'tekrar döneceğiz' marşını söyledi. KKTC'deki siyasiler de tepkilerini A Haber aracılığıyla dile getirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Güney Kıbrıs’tan KKTC’yi işgal çağrısı! KKTC’li siyasiler A Haber’e konuştu
KKTC’li siyasiler A Haber’e konuştu
KKTC’li siyasiler A Haber’e konuştu
Oyuncu Murat Cemcir yoğun bakımda
Oyuncu Murat Cemcir yoğun bakımda
Borsada manipülasyona 10 gözaltı
Borsada manipülasyona 10 gözaltı
Bahçeli’den Terörsüz Türkiye mesajı!
Bahçeli’den Terörsüz Türkiye mesajı!
FETÖ propagandası yapan 121 şüpheli yakalandı
FETÖ propagandası yapan 121 şüpheli yakalandı
Türkiye’de Kürt sorununu var eden CHP’dir
"Türkiye’de Kürt sorununu var eden CHP’dir"
Peşmerge-aşiret çatışması neden başladı?
Peşmerge-aşiret çatışması neden başladı?
Irak’ın kuzeyinde şiddetli çatışma
Irak'ın kuzeyinde şiddetli çatışma
Modern çağın kirli yüzü
Modern çağın kirli yüzü
Başkan Erdoğan: Kardeşlik kuşağı planları bozacak
Başkan Erdoğan: Kardeşlik kuşağı planları bozacak
Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
İşte CHP’nin yeni Parti Meclisi!
İşte CHP’nin yeni Parti Meclisi!
Daha Fazla Video Göster