Güney Kıbrıs’tan KKTC’yi işgal çağrısı! KKTC’li siyasiler A Haber’e konuştu

Son yıllarda silahlanmaya hız vererek Doğu Akdeniz'deki güvenliği tehdit eden Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, bir kez daha provokatif bir olayla gündeme geldi. Larnaka'da düzenlenen bir askeri törende Rum lider Hristodulidis'in yeşil berelerini taktığı komandolar, KKTC'de bulunan Gazi Mağusa için 'tekrar döneceğiz' marşını söyledi. KKTC'deki siyasiler de tepkilerini A Haber aracılığıyla dile getirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN