Drone tehditlerine yerli ve milli çözüm! Tolga’nın başarısı dünya basınında

Giriş: 02.12.2025 11:16
Makine ve Kimya Endüstrisi'nin hava tehditlerine karşı geliştirdiği Tolga yakın hava savunma sistemi, son testlerinde, senaryo gereği saldırı düzenleyen insansız hava araçlarını başarıyla bertaraf etmişti. Tolga'nın bu başarısı dünyada geniş yankı buldu. ABD merkezli bir dergi, Tolga'yı "Gökyüzündeki drone sürülerini temizleyebilen en gelişmiş platform" olarak tanımladı.
