02 Aralık 2025, Salı
Başkan Erdoğan: Topyekûn yeni bir kalkınma seferberliğine çıkıyoruz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Külliye’de 3.5 saat süren Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Anadolu’da 4 yeni sanayi koridoru oluşturulacağını belirten Erdoğan, “Hiçbir sektörümüzü ihmal etmeden, hiçbir şehrimizi ve bölgemizi geride bırakmadan, topyekûn yeni bir kalkınma seferberliğine çıkıyoruz.” ifadelerini kullandı.