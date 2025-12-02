02 Aralık 2025, Salı

Başkan Erdoğan: Topyekûn yeni bir kalkınma seferberliğine çıkıyoruz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.12.2025 10:14
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Külliye’de 3.5 saat süren Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Anadolu’da 4 yeni sanayi koridoru oluşturulacağını belirten Erdoğan, “Hiçbir sektörümüzü ihmal etmeden, hiçbir şehrimizi ve bölgemizi geride bırakmadan, topyekûn yeni bir kalkınma seferberliğine çıkıyoruz.” ifadelerini kullandı.
