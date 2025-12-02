CHP-DEM hattında "Cellat" polemiği: Türkiye’de Kürt sorununu var eden CHP’dir

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerlenirken, CHP lideri Özgür Özel’in DEM Parti’yi hedef alarak yaptığı “Stockholm Sendromu” benzetmesi yeni bir polemiği beraberinde getirdi. Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları’nın yanıtı gecikmezken, Özel’in “cellat” tanımlamasına Gazeteci Murat Özer de A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulunarak, “Türkiye’de Kürt sorununu var eden CHP’dir” dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN