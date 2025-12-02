02 Aralık 2025, Salı

CHP-DEM hattında "Cellat" polemiği: Türkiye'de Kürt sorununu var eden CHP'dir
CHP-DEM hattında Cellat polemiği: Türkiye’de Kürt sorununu var eden CHP’dir

CHP-DEM hattında "Cellat" polemiği: Türkiye’de Kürt sorununu var eden CHP’dir

Giriş: 02.12.2025 01:11
Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerlenirken, CHP lideri Özgür Özel’in DEM Parti’yi hedef alarak yaptığı “Stockholm Sendromu” benzetmesi yeni bir polemiği beraberinde getirdi. Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları’nın yanıtı gecikmezken, Özel’in “cellat” tanımlamasına Gazeteci Murat Özer de A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulunarak, “Türkiye’de Kürt sorununu var eden CHP’dir” dedi.
