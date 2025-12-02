02 Aralık 2025, Salı

Haberler Gündem Videoları Mersin Limanı'nda kaçak göçmen operasyonu: 9 organizatör tutuklandı
Mersin Limanı’nda kaçak göçmen operasyonu: 9 organizatör tutuklandı

Mersin Limanı'nda kaçak göçmen operasyonu: 9 organizatör tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.12.2025 12:33
İçişleri Bakanı Yerlikaya tarafından yapılan açıklamada "Mersin Limanı'nda gemiyle İtalya'ya gidecek olan bir konteynerde 44 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Devam eden çalışmada 13 göçmen kaçakçılığı organizatörü gözaltına alındı. 9'u tutuklandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.
