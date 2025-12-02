Mersin Limanı’nda kaçak göçmen operasyonu: 9 organizatör tutuklandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya tarafından yapılan açıklamada "Mersin Limanı'nda gemiyle İtalya'ya gidecek olan bir konteynerde 44 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Devam eden çalışmada 13 göçmen kaçakçılığı organizatörü gözaltına alındı. 9'u tutuklandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

