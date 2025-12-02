Karadeniz’de yeni gemi saldırısı

Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "MIDVOLGA-2 tankeri, Rusya'dan Gürcistan’a ayçiçek yağı yüklü olarak seyrederken kıyılarımızdan 80 mil açıkta saldırıya uğradığını bildirmiştir. Halihazırda 13 personelinde olumsuz durum olmayan geminin yardım talebi yoktur. Gemi, makineleri ile Sinop’a doğru seyir etmektedir." ifadelerine yer verildi.

