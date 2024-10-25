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TUSAŞ’a saldırıda yaralanan 8 kişinin tedavisi sürüyor

TUSAŞ’a saldırıda yaralanan 8 kişinin tedavisi sürüyor

Figen Koçak
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.10.2024 15:49
TUSAŞ’ta terör saldırısında yaralanan 22 kişiden 14 kişi taburcu ilan edildi. Yaralı 8 kişinin tedavisi hastanede devam ediyor. A Haber muhabiri Damla Kuşkapan Bilkent Şehir Hastanesi’nden son durumu aktardı.
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