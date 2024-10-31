31 Ekim 2024, Perşembe
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TUSAŞ'a saldıran terörist Mine Sevjin Alçiçek'in ağabeyi Çiğli Belediyesi'nde güvenlik amiri çıktı
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan yerli silah sistemlerinin geliştirilmesinde önemli yere sahip TUSAŞ'a, geçtiğimiz günlerde terör saldırısı gerçekleştirildi. Hain saldırıyı gerçekleştiren PKK’lı teröristlerden Mine Sevjin Alçiçek’in ağabeyinin Çiğli Belediyesi’nde güvenlik amiri olarak çalıştığı ortaya çıktı.